



Истоки праздника





Успение Пресвятой Богородицы — день ухода из жизни святой Девы Марии. Этому церковному празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, который начался на Медовый Спас.





Как гласит церковное предание, после вознесения Спасителя на небо Богородица жила в доме любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова. Однажды она пришла к Гробу Господню на Голгофе и увидела там архангела Гавриила. Он сообщил ей, что спустя три дня земная жизнь Богородицы закончится и она вознесется к Иисусу в Царство Небесное, чтобы пребывать там с Ним вечно. В знак победы Богородицы над смертью и тлением архангел дал Деве Марии ветвь райского финикового дерева, которая осталась у нее в руках после того, как видение закончилось.









По молитве Божьей Матери к ее Успению в Иерусалиме чудом собрались почти все апостолы, находившиеся в дальних странах, за исключением Фомы. Дева Мария простилась с учениками своего Сына, и тут внезапный свет озарил комнату, а сам Иисус в окружении ангелов, архангелов и душ ветхозаветных праведников сошел к своей матери. Богородица покинула этот мир без всякого телесного страдания, как бы заснув. Поэтому кончину Божьей Матери церковь называет успением, то есть засыпанием.





Приметы и традиции





После Успения начинается бабье лето. Если в праздник погода ясная и солнечная, оно будет прохладным.





Радуга после дождя в этот день предвещает теплую и продолжительную осень.





Паутина на деревьях — признак морозной зимы с малым количеством снега.





Туман на Успение сулит обильный урожай грибов в этом году.





В день праздника босиком по земле ходить — болезни собирать, а волосы стричь — в слезах ходить.





Что нужно делать на Успение





По традиции на праздник пекут пироги из муки нового урожая и устраивают обед для родных и соседей, однако без шумных гуляний и алкоголя.





В этот день рекомендуется прочитать молитвы Пресвятой Деве Марии, например «Богородице Дево, радуйся», и посетить храм.





Очень важно в такой день не держать ни на кого зла, простить людям их слабости и постараться сохранить в душе мир и покой.





Чего нельзя делать на Успение





Церковь учит, что в день Успения Пресвятой Богородицы нет никаких особых запретов. Однако стоит учесть, что праздник в этом году приходится на среду, и согласно церковному уставу, это день постный — разрешено есть рыбу, но не мясо.





В народе считалось, что в день Успения Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе, поскольку капли влаги на траве символизировали слезы Богородицы. Говорили, что намочившего ноги такой росой ждут беды и неудачи.





В день Успения не стоит надевать неудобную, старую обувь, иначе этого человека весь год будут сопровождать трудности



