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В Таиланде найден 128-летний мужчина - СМИ

Житель небольшой деревни Монсомбун на северо-востоке Таиланда по имени Он Парнчомпху утверждает, что ему 128 лет. Как сообщил местный новостной портал The Thaiger, датой рождения в удостоверении личности возможного долгожителя значится 9 апреля 1891 года.



"Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения", - приводит портал слова Он Парнчомпху .

Мужчина считает, что достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание. Даже в своем почтенном возрасте он сохраняет хорошую физическую форму и здравый ум.

К примеру, до сих пор Он Парнчомпху продолжает помогать по дому своей "относительно юной" 70-летней супруге. За годы совместной жизни семейная пара вырастила семь детей и 11 внуков, которые также проживают в Монсомбун.

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
Korrespondent.net
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