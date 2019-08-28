В Таиланде найден 128-летний мужчина - СМИ









"Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения", - приводит портал слова Он Парнчомпху .





Мужчина считает, что достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание. Даже в своем почтенном возрасте он сохраняет хорошую физическую форму и здравый ум.





К примеру, до сих пор Он Парнчомпху продолжает помогать по дому своей "относительно юной" 70-летней супруге. За годы совместной жизни семейная пара вырастила семь детей и 11 внуков, которые также проживают в Монсомбун.







Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.