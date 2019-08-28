Прилетевшую из Минска экс-министра здравоохранения времен Януковича задержали в Киеве
Украинские пограничники задержали в аэропорту Жуляны бывшую министра здравоохранения, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву, пишет УНИАН.
Богатырева прибыла в Украину 27 августа рейсом из Минска. Она пряталась от следствия почти 5 лет.
Ее подозревают в хищении государственных денег в особо крупных размерах при предоставлении лицензий на приобретение лекарств, сообщает nn.by
07:58 28/08/2019