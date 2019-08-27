Россиянина в марте задержали сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговли людьми ОВД администрации Первомайского района Витебска при содействии милиционеров патрульно-постовой службы, при себе у него тогда обнаружили 10 грамм пара-метилэфедрона. Позже, при обыске в квартире и гараже, у мужчины обнаружили девять разновидностей наркотиков общим весом около 870 грамм.





Как установили следователи, не позднее 4 декабря 2018 года он вошел в состав организованной группы, специализирующейся на продаже наркотиков на территории Беларуси и России. С декабря 2018 года по март 2019 года, в соответствии с отведенной ему ролью, мужчина получал сведения о местах хранения наркотиков и забирал их из тайников.





Эти вещества он на территории Витебской области, фасовал их, упаковывал и раскладывал в тайники. Затем мужчина передавал сведения о «закладках» другим участникам этой группы, за что получал деньги.













В ходе расследования уголовного дела следователям удалось установить два эпизода, когда подозреваемые по уголовным делам приобретали через интернет-магазин наркотики, спрятанные обвиняемым.





Кроме того, было выяснено, что вечером 30 января 2019 года россиянин сделал «закладку» с метадоном в Витебске. Координаты тайника он передал другим участникам группы, а те продали закладку двух 29-летним парням.





Витебляне забрали «закладку» утром 1 февраля, и в тот же день употребили часть наркотиков. В результате оба молодых человека скончались. В их квартире милиция 2 февраля обнаружила остатки наркотического вещества. Позже экспертиза установит, что витебляне умерли из-за острого отравления метадоном.





В результате россиянину предъявили обвинение по части 5 статьи 328 УК — незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт наркотических средств, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой, повлекшие по неосторожности смерть двух человек в результате потребления ими наркотических средств. Мужчина находится в СИЗО. Расследование этого уголовного дела завершено и оно направлено прокурору для передачи в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Уголовное дело в отношении иных участников этой организованной группы выделено в отдельное производство. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение.

