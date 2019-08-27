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За взяточничество судят сотрудника ОБЭП, который уверял, что в Миорах взяток не берут. Процесс закрытый

В Витебске судят бывшего старшего оперуполномоченного ОБЭП Миорского РОВД Александра Литвинова, которого обвиняют по ряду коррупционных статей.

Согласно системе «Электронное судопроизводство» Верховного Суда, Литвинова обвиняют в получении взятки (часть 1 статьи 430 УК), бездействии должностного лица (часть 2 статьи 425УК) и превышении служебных полномочий из корысти (часть 2 статьи 426 УК).

— Дело уже давно в производстве областного суда. Рассматривается оно в закрытом судебном заседании, — сообщила «ННВ» официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Примечательно, что еще в конце прошлого года опер ОБЭП давал интервью местной газете, где характеризовал ситуацию с коррупцией в регионе.

— Такие преступления как получение или дача взятки более свойственный для крупных городов. На Миорщине подобных фактов в последние годы не выявлено, — приводит слова Александра Литвинова районка «Міёрскія навіны».

Подробностей ареста сотрудника Миорского РОВД, а также — по какой причине процесс сделали закрытым, неизвестно. Более подробно узнать обстоятельства этого дела можно будет после оглашения приговора.

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