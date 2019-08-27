Новая методика подсчета баллов ЦТ исказила статистику

Аналитик Дмитрий Иванович сравнил средние баллы ЦТ в этом году и 2018-м, когда использовали старую методику. Оказалось, что средние баллы вдруг стали совсем другими.





Предмет Средний балл по старой методике в 2019-м Средний балл в 2018-м Процент «роста» Белорусский язык 51,41 35,92 43 Русский язык 52,35 37,67 38,9 Физика 51,03 26,9 89,7 Математика 50,52 32,31 56 История Беларуси 50,8 36,93 37,5 Английский язык 54,29 44,01 23,4 Химия 51,61 37,43 37,9

Кроме того, Дмитрий Иванович сравнил средние баллы выпускников учреждений общего среднего образования (школ, гимназий, лицеев) и учреждений среднего специального образования, а также учреждений профессионально-технического образования.



Разница оказалась огромной. Например, по белорусскому языку в первой категории средний балл — 57,42, а у «средне-специальников» — 43,01. В ПТУ — 35,26. У нас явные проблемы с математикой и физикой, ибо рост среднего балла по ним слишком высок и не может быть объяснен ростом знаний.



Также, по данным анализа Дмитрия Ивановича, далеко не все школы в состоянии подготовить хотя бы одного ученика с баллом ЦТ по математике выше 80. В Минске это только 40% школ. Приводим данные анализа Дмитрия Ивановича по основным учебным предметам.Кроме того, Дмитрий Иванович сравнил средние баллы выпускников учреждений общего среднего образования (школ, гимназий, лицеев) и учреждений среднего специального образования, а также учреждений профессионально-технического образования.Разница оказалась огромной. Например, по белорусскому языку в первой категории средний балл — 57,42, а у «средне-специальников» — 43,01. В ПТУ — 35,26. У нас явные проблемы с математикой и физикой, ибо рост среднего балла по ним слишком высок и не может быть объяснен ростом знаний.Также, по данным анализа Дмитрия Ивановича, далеко не все школы в состоянии подготовить хотя бы одного ученика с баллом ЦТ по математике выше 80. В Минске это только 40% школ.