Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД Миноблисполкома, будущие участники конфликта познакомились в начале августа на остановочном пункте Липа, где один у другого попросил закурить. За перекуром завязалась беседа. Мужчины быстро нашли общий язык. Оказалось, что жителю Еськовичей нужен велосипед. Новый товарищ предложил за 60 рублей купить у него «Аист» — слегка подержанный, но в отличном состоянии. При этом, правда, умолчал о том, что двухколесник принадлежит матери-пенсионерке и она им активно пользуется. Сделку назначили на конец месяца (к этому времени покупатель как раз должен был получить пенсию).





В назначенный день продавец приехал на велосипеде к дому покупателя, который проверил состояние байка. Мужчины ударили по рукам. Продавец потребовал с покупателя магарыч, чтобы закрепить сделку. Во время застолья продавцу одной бутылки показалось мало, и он снова протянул руку за деньгами. Отсчитав тому необходимую сумму, хозяин дома остался ждать возвращения гостя с очередной порцией спиртного. Он прикинул, что велосипед обходится уже значительно дороже условленных 60 рублей. Испугавшись, что застолье может закончиться только с последними рублями пенсии, хозяин решил схитрить: вышел на улицу, повесил на дверь дома замок, а затем влез внутрь через предварительно открытое окно.





Вернувшийся продавец с недоумением обнаружил замок на двери. Сильно разозлившись из-за сорванной сделки – из-за того, что товарищ «поступил не по понятиям», решил его проучить. Недолго думая, мужчина разбил окно и зажигалкой поджег занавески. Хозяин, улучив момент, когда поджигатель отвернулся, потушил пламя водой из чайника. Увидев это, гость снова попытался поджечь занавески. Хозяин снова их затушил. Так продолжалось несколько раз. В конце концов раздосадованный продавец велосипеда направился восвояси. А хозяин дома, испугавшись, что этим дело не закончится, обратился в милицию.









Прибывшим сотрудникам он сообщил только, что его новый знакомый представился как «Михаил из Барановичей». Милиционеры уточнили приметы предполагаемого преступника у продавца магазина, куда тот за день не раз наведывался. Личность мужчины установили. Им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель агрогородка Снов. К слову, мать о попытке сына продать велосипед даже и не догадывалась.





Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.