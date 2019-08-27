Поэтому она решила написать и опубликовать петицию на сайте «Удобный город».





Данную идею поддержало почти 200 человек, в результате письмо дошло до Администрации президента.





Кроме этого, к письму минчанка добавила ответ Минздрава за 2018 год, в котором говорилось, что в последнее время курильщиков и так «ущемляют», закон работает, а в Беларуси исследовать влияние запаха табака на человека не спешат..





В итоге в качестве ответа девушке Министерство антимонопольного регулирования и торговли прислало стандартную отписку, а в Минздраве и вовсе отклонили идею введения запрета курения на балконах и лоджиях.





Идею мичанки не поддержали и в суде: ее жалоба была два раза признана не удовлетворительной. Теперь ей необходимо покрыть расходы на услуги юристов в размере 1010 рублей.



