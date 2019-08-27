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Редкий случай. В Смолевичском районе нашли паука-осу

Читательница TUT.BY Ольга Евменчик прислала фотографию экзотического для Беларуси вида — паука-осы.


Паук-оса — это не гибрид этих двух насекомых. Свое название он получил из-за соответствующей окраски: туловище окрашено в ярко-желтый цвет с темными полосами. Ранее этот вид пауков встречался в основном в южных регионах Беларуси. Но, возможно, из-за потепления перебрался на север. Так, 11 лет назад его встретили в Березинском заповеднике.

— Паук резко ничем не отличается от остальных представителей своего вида, кроме окраски. То, что он прибыл к нам с юга, еще не основание считать насекомое более ядовитым. Людей кусать паучок не станет. Ему по вкусу саранча или кузнечики, — объяснял замдиректора Березинского биосферного заповедника по научной работе Валерий Ивкович.
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