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В Минске подросток поджег ребенка

Днем 27 августа в службу МЧС работник больницы скорой медицинской помощи сообщил о том, что в приемное отделение поступил ребенок с ожогами.

"В ходе разбирательства  было установлено, что  около 13-35  в районе  ул.Волгоградской,5  во время игры на улице к пострадавшему мальчику, 2010 г.р.  подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Направив струю газа в его направлении, поджег ее зажигалкой, от чего  ребенок получил ожоги", - рассказали в МЧС Минска.

Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра мальчик был госпитализирован в больницу с ожогом бедра.

МЧС обращает внимание взрослых: организуйте досуг своих детей, интересуйтесь чем занят ваш ребенок, пока вас нет дома, беседуйте о правилах поведения на улице и дома, объясняйте последствия к чему могут привести жестокие "игры".
Интерфакс
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