В Минске подросток поджег ребенка

"В ходе разбирательства было установлено, что около 13-35 в районе ул.Волгоградской,5 во время игры на улице к пострадавшему мальчику, 2010 г.р. подошел незнакомый подросток с аэрозольным баллончиком. Направив струю газа в его направлении, поджег ее зажигалкой, от чего ребенок получил ожоги", - рассказали в МЧС Минска.





Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра мальчик был госпитализирован в больницу с ожогом бедра.





МЧС обращает внимание взрослых: организуйте досуг своих детей, интересуйтесь чем занят ваш ребенок, пока вас нет дома, беседуйте о правилах поведения на улице и дома, объясняйте последствия к чему могут привести жестокие "игры".



