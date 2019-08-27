"Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, в деревне Лапоровичи по решению Папернянского сельского исполнительного комитета № 180 от 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома", - пишет белорусский портал tut.by.





"Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет. Годовая стоимость аренды — Br132,96 (около $65)", - сказано в публикации.





По информации портала, участок выделен актеру по поручению главы государства Александра Лукашенко. Депардье станет соседом белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и ее тренера Адриана Цибульского.









Депардье посещал Беларусь несколько раз. В первый его приезд в Беларусь в 2015 году с ним встретился президент Александр Лукашенко и научил его навыкам ручной косьбы.





Позднее Депардье заявил, что хотел бы пожить в Беларуси "среди крестьян, потому что там красиво, и президент хороший человек".



