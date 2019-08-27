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Беспредельная щедрость: Депардье выделили участок земли для строительства дома у Минского моря

Французский актер Жерар Депардье получил в аренду на 99 лет участок земли для строительства дома в деревне Лапоровичи под Минском, недалеко от Заславского водохранилища, называемого также Минским морем.

Беспредельная щедрость: Депардье выделили участок земли для строительства дома у Минского моря
"Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, в деревне Лапоровичи по решению Папернянского сельского исполнительного комитета № 180 от 26 марта 2019 года был выделен земельный участок на 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома", - пишет белорусский портал tut.by.

"Договор аренды на этот участок в тот же день, 26 марта, заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье на 99 лет. Годовая стоимость аренды — Br132,96 (около $65)", - сказано в публикации.

По информации портала, участок выделен актеру по поручению главы государства Александра Лукашенко. Депардье станет соседом белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и ее тренера Адриана Цибульского.


Депардье посещал Беларусь несколько раз. В первый его приезд в Беларусь в 2015 году с ним встретился президент Александр Лукашенко  и научил его навыкам ручной косьбы.

Позднее Депардье заявил, что хотел бы пожить в Беларуси "среди крестьян, потому что там красиво, и президент хороший человек".
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