Снимками необычного устройства поделился председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко.





Виталий Ковалев живет в старой части районного центра - на «Станции" Мозырь "», на втором этаже барака, которому около 80 лет. Семь лет мозырчанин имеет инвалидность и не может в коляске спускаться на улицу.





Виталий отметил в комментарии Свободе, что не раз обращался к местным властям с просьбой установить в доме подъемник. Ему отвечали, что в старом деревянном доме это сделать невозможно.





«Письма пересылали коммунальщикам, в социальную службу, но результат был один - отписки. Футболили туда-сюда. Когда они мне отказали и последняя надежда на власть закончилась - я придумал сам это устройство, так как имею техническое образование. Купил лебедку, попросил соседа помочь, поставил ему задачу - вот и сделал такой "подъемник". Здесь много чего еще можно усовершенствовать, доделать. Или я их [чиновников] доделаю, или подъемник - одно из двух », - говорит Виталий.









Попасть через окно на улицу ему помогает знакомая женщина, которая умеет управлять приспособлением. Другим людям Виталий свой агрегат не доверяет. Однако знакомая может посещать Виталия только раз в неделю. Поэтому только вечером в понедельник он может попасть на улицу. Процесс Виталий снял на фото, снимки прислал сегодня электронным письмом президенту Беларуси.





«Объяснил в письме свою ситуацию. Спросил, как мне жить дальше », - добавил Виталий.