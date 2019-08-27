



То что, учения не состоятся 5 сентября, подтвердил директор администрации самоуправления Повилас Подярскис.





По его словам, в октябре мэрия планируется принять участие в общенациональных учениях.





«Таким образом, мы сэкономим средства и человеческие ресурсы. Мы также рады тому, что наконец проблеме уделяется должное внимание и учения в итоге состоятся. Если подготовка во время национальных учений покажется нам недостаточной, то тогда мы будем планировать свои действия», — сказал Подярскис.





Ранее Повилас Подярскис, анонсируя учения 5 сентября в Вильнюсе, сообщил, что будет рассмотрен сценарий с распространением радиационного заражения в радиусе 50 км от АЭС — эта зона включает в себя и Вильнюс.









«Сценарий предусматривает имитацию, что определенную часть Вильнюса нужно эвакуировать, люди будут направляться на так называемые пункты санитарной обработки, пункт будет оборудован возле арены Siemens. Мы там выполним эту процедуру: переоденем людей, посадим их в автобусы и по улице Укмергес отправим в направлении Укмерге», — рассказывал он.





БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осень этого года. Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает