на месте преступления





23 августа 2019 года он пришел проведать соседа и обнаружил его без признаков жизни на полу в доме.





Следственно-оперативной группой в ходе поведенных неотложных следственных действий обнаружены следы, свидетельствующие о криминальном характере произошедшего.





Согласно заключению экспертов хозяину были причинены множественные телесные повреждения, состоящие в прямой связи со смертью, наступившей за сутки до обнаружения.





Следователи возбудили уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получена информация о причастности к совершению данного преступления трех неработающих жителей Клецкого района. Двое 30-летних мужчин, а также 33-летняя женщина задержаны сотрудниками милиции.





Следователями предварительно установлено, что подозреваемые целенаправленно приехали к потерпевшему из соседней деревни. Ночью через окно проникли в его дом и стали просить денег на спиртное.









Когда получили отказ, то подвергли престарелого хозяина жестокому избиению. После чего ушли, завладев бензокосой, которую впоследствии продали.





С задержанными работают следователи, выясняются все обстоятельства и роль каждого в совершенном преступлении.





Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам следственных и иных процессуальных действий, сообщает Следственный комитет.



