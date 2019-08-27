Не дал денег на "бухло": под Клецком жестоко убили 83-летнего дедушку
Информация о смерти в Клецком районе 83-летнего мужчины поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, которые выбыли по вызову односельчанина.
на месте преступления
23 августа 2019 года он пришел проведать соседа и обнаружил его без признаков жизни на полу в доме.
Следственно-оперативной группой в ходе поведенных неотложных следственных действий обнаружены следы, свидетельствующие о криминальном характере произошедшего.
Согласно заключению экспертов хозяину были причинены множественные телесные повреждения, состоящие в прямой связи со смертью, наступившей за сутки до обнаружения.
Следователи возбудили уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получена информация о причастности к совершению данного преступления трех неработающих жителей Клецкого района. Двое 30-летних мужчин, а также 33-летняя женщина задержаны сотрудниками милиции.
Следователями предварительно установлено, что подозреваемые целенаправленно приехали к потерпевшему из соседней деревни. Ночью через окно проникли в его дом и стали просить денег на спиртное.
Когда получили отказ, то подвергли престарелого хозяина жестокому избиению. После чего ушли, завладев бензокосой, которую впоследствии продали.
С задержанными работают следователи, выясняются все обстоятельства и роль каждого в совершенном преступлении.
Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам следственных и иных процессуальных действий, сообщает Следственный комитет.
16:08 27/08/2019