Минприроды может запретить запуск аккумуляторного завода под Брестом

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что завод по производству аккумуляторов под Брестом не будет запущен. После того, как компания, реализующая проект, не смогла соблюсти экологические требования, власти решили взыскать с нее средства, выделенные из инновационного фонда.





Отвечая на вопрос Sputnik , будет ли запущен аккумуляторный завод, представитель Минприроды сказал, что "на сегодняшний день они (компания "АйПауэр" - Sputnik) имеют положительную экологическую экспертизу, которой предусмотрено, что они будут перерабатывать 13 156 тонн свинца в год. Выбросы составят всего три килограмма свинца".





По его словам, если у завода по производству аккумуляторов получится выполнить данные обязательства, то у него будет возможность запуститься и работать.









"Если будут нарушения, которые не позволят ему выполнить данные экологические обязательства, то Минприроды не разрешит ему войти в эксплуатацию", - заверил Александр Корбут.





При этом он обратил внимание, что в случае, если выбросы будут больше, то "им нужно пойти на общественное обсуждение и провести его".





Это нужно, чтобы "заявиться на изменения проектной документации", пояснил замминистра.





"На сегодняшний день предприятие имеет право вносить изменения, но изменения должны пройти в рамках экологической экспертизы. Если в рамках поданных изменений предприятие выходит за (нормы выбросы свинца - Sputnik) то, на что оно получило разрешение - более трех килограмм, то они должны будут пойти на повторный ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду - Sputnik)", - констатировал Корбут.