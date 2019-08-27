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Еще один не дожил до пенсии: 57-летний минчанин умер прямо на остановке

В Минске на остановке общественного транспорта в районе жилого комплекса «Минск-Мир» умер мужчина.

Подробности произошедшего сообщила «Минск-Новости» официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.

Инцидент произошел днем 26 августа. 57-летнему мужчине стало плохо на остановке. Находящаяся рядом женщина вызвала медиков, однако те лишь констатировали его смерть.

По факту смерти мужчины Октябрьским районным (г. Минска) отделом Следственного комитета проводится проверка. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения причины смерти.
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