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Голый мужчина на микроавтобусе устроил аварию в Минске

Столичная ГАИ информирует в Telegram, что ДТП случилось утром 27 августа на улице Жиновича. Происшествие попало на видео, которое появилось в соцсетях.

Микроавтобус Volkswagen Multivan внезапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным автомобилем Volkswagen Passat. Отмечается, что обоих водителей доставили в медучреждение, проводится проверка.

Происшествие попало на видео, которое появилось в соцсетях. На нём видно, как мужчина около микроавтобуса надевает трусы, после чего заходит в салон.
Источник: euroradio.fm
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