Голый мужчина на микроавтобусе устроил аварию в Минске
Столичная ГАИ информирует в Telegram, что ДТП случилось утром 27 августа на улице Жиновича. Происшествие попало на видео, которое появилось в соцсетях.
Микроавтобус Volkswagen Multivan внезапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным автомобилем Volkswagen Passat. Отмечается, что обоих водителей доставили в медучреждение, проводится проверка.
Происшествие попало на видео, которое появилось в соцсетях. На нём видно, как мужчина около микроавтобуса надевает трусы, после чего заходит в салон.
Источник: euroradio.fm
12:48 27/08/2019