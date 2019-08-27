Это на 19 021 человека меньше в сравнении с началом года - такое количество сопоставимо с населением Глубокого или Пружан.





Мигрировало в нашу страну 899 человек, но от этого нас больше не стало: естественная убыль населения все еще превышает рождаемость.





ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ БЕЛОРУСЫ?





В первом полугодии в Беларуси родилось 42 572 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году это не лучший результат – мы недосчитались 4171 белоруса. Именно настолько больше малышей появилось на свет в первом полугодии 2018.





Зато смертность стабильная: с начала года в стране умерло 62 492 человека. Примерно столько же ушло и в прошлом году.





Убивают белорусов болезни органов кровообращения – это больше половины смертей: 36 194. На втором месте – новообразования. Они унесли жизни 9 619 человек, и это больше, чем в прошлом году. Причем все чаще от онкологии умирает трудоспособное население.





Гибели из-за ДТП, убийств и суицидов стало меньше, но статистику портят утопления – они стали случаться чаще, чем раньше.









В МИНСКЕ - МИНУС, В БРЕСТЕ – ПЛЮС





Количество жителей снижается во всех областях Беларуси. Антирекорд по убыли населения показала Витебская область – в этом регионе сейчас живет на 5 572 человека меньше, чем в начале года.





Перестал расти даже Минск. За полгода в столице стало почти на 2,5 тысячи человек меньше, хотя до сих пор столица активно росла. По последним данным, население Минска составляет 1 990 267 человек.





Но это еще не значит, что вся Беларусь вымирает. Кое-где население растет! Среди областных центров в лидеры выбился Брест.





Он, кстати, последние несколько лет показывает прирост населения. По данным на 1 июля 2019 здесь проживало 351 580 человек, и это без малого на 1000 больше, чем в начале года.





Другие областные города за полгода ушли в большой минус. Особенно Гродно – он стал меньше почти на 1100 жителей.





Значительнее всего прибавилось людей в Минском районе – на 3300 с лишним человек. В пределах нескольких десятков и сотен человек подросли также Смолевичский, Дзержинский, Логойский районы Минской области и город Жодино.





В плюсе оказались Брестский, Жабинковский и Малоритский – в Брестской области, Ветковский и Наровлянский районы – в Гомельской области. На 275 человек больше стало жить в Островецком районе, где строится АЭС.





А вот Оршанский район, на развитие которого сделал ставку президент, за полгода потерял почти 1000 человек. Еще по несколько сотен убавилось в Могилевском, Борисовском, Горецком, Полоцком районах и Новополоцке.





По прогнозам НИИ Минтруда, в Беларуси через 10 лет будет жить 8,9 млн человек. А через 20 лет, по подсчетам ООН, белорусов будет 8,5 миллионов.





А В ЭТО ВРЕМЯ





Правительство не оставляет попыток мотивировать белорусские семьи рожать детей. Программу семейного капитала решили продлить на 2020-2024 годы, сумму планируют увеличить, а выплачивать деньги предлагают досрочно. Об этом рассказал в интервью «Беларусь 1» премьер-министр Сергей Румас. Проект документа находится на рассмотрении у президента.





Напомним, семейный капитал – около 10 тысяч долларов безналом - могут получить многодетные семьи, где рождается или усыновляется третий ребенок и последующие дети. Получить деньги можно, когда ребенок достигнет 18-летия. Программа действует с 2015 года до декабря 2019.





Во второй программе предлагают увеличить семейный капитал до 22,5 тысяч рублей (сейчас это больше 10 тысяч долларов), и разрешить снимать деньги до совершеннолетия – например, чтобы потратить их на жилье, медобслуживание, образование.





Кроме этого правительство стремится к тому, чтобы с 2021 года многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в течение года после рождения очередного ребенка получали предложение о постройке квартиры.