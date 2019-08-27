Как сообщает агентство, соответствующие переговоры Россия также ведет с Казахстаном.





«Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам», — рассказал Артемьев.





По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.









В ведомстве сообщали, что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта.













Однако вопрос создания белорусской бюджетной авиакомпании, по крайней мере публично, не поднимался.







