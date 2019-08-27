В августе специальная комиссия БПЦ начала проверку деятельности Братства святых виленских мучеников, которое возглавляет магистр философии, историк, публицист Николай Матрунчик. Братство возникло в начале 1990-х годов и объединяет православных верующих, которым дороги белорусский язык и белорусское слово.





Николай Матрунчик. Фото Воли Офицеровой.





Деятельность братства всемерно поддерживал митрополит Филарет.





«Филарет хорошо относился к деятельности братства. Мы согласовывали с ним свои планы, он не раз давал нам советы по международной линии, когда нам не хватало своего опыта», — рассказывает Матрунчик.





Братство виленских мучеников прикреплено к Петропавловскому собору в Минске. Именно там в свое время отец Георгий Латушко стал служить первые литургии на белорусском языке. Много усилий братство вкладывало в переводы православной литературы, литургии, Нового завета на белорусский язык. Это был островок белорусскости в БПЦ.





Николай Матрунчик говорит, что ситуация сильно изменилась после прихода митрополита Павла, который на протяжении всего своего пребывания в Беларуси никак не обращал внимания на деятельность братства. «Когда отмечали 25-летие братства, то думали, что митрополит хоть как-то посмотрит в нашу сторону, но нет, он был занят другими делами», — говорит Матрунчик.





В собственности Братства есть и недвижимость — дом межцерковного общения «Кинония» в Колодищах.





Именно там проходят белорусскоязычные православные мероприятия, тренинги, встречи. По одной из версий, руководство Церкви сочло, что братство проявляет чересчур много самостоятельности, поэтому и была инициирована проверка.





«Наша братство, словно бельмо в глазу для кого-то, мол, постоянно добиваемся чего-то белорусского, которого даже в обществе нет, а что говорить о Церкви. А мы то одно обращение напишем, то другое. Просили достойнее почитать белорусских святых, чтобы они стали нациообразующим фактором», — рассказывает Матрунчик.









Как пояснил сам митрополит Павел, происходит проверка структур митрополии. Матрунчик же говорит, что к этой проверке готовились долго и что в списке подлежащих проверке около 40 пунктов. Проверка была завершена еще 15 августа, а ее результаты должны были озвучить еще 20 августа, но их все еще нет.





У Братства виленских мучеников широкие международные связи и финансово оно всегда было независимым от митрополии.





Сергий Лепин сказал Пресс-секретарь БПЦсказал «Нашей Ниве» , что проверки бывают в любой структуре, в том числе внутри БПЦ, он не советует искать в этой ситуации чего-то чрезвычайного. Когда же будут обнародованы результаты проверки, отец Сергий пока сказать не может.



