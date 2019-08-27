Эксперт: судя по радионуклидному составу, в Нёноксе взорвался реактор





В понедельник Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета и подведомственное Росгидромету НПО «Тайфун» частично раскрыли состав радионуклидов, полученный в результате анализа газов из облака, пролетевшего над Северодвинском сразу же после смертельной аварии 8 августа.





Согласно опубликованным Росгидрометом данным была обнаружена смесь радионуклидов стронция, бария и его дочернего радионуклида лантана. Все они являются короткоживущими продуктами деления.





По словам норвежского эксперта по ядерной безопасности Нильса Бёмера, эта информация развеяла все сомнения.





«Присутствие продуктов распада, таких как барий и стронций, связано с цепной ядерной реакцией. Это доказательство того, что взорвался именно ядерный реактор», — сказал Бёмер.









Он пояснил, что взрыв «изотопного источника питания» жидкостной двигательной установки, о чем сначала заявляли российские власти, не привел бы к образованию подобной смеси короткоживущих радионуклидов.





Сейчас Бёмер занимает пост руководителя отдела НИОКР Норвежского агентства по выводу из эксплуатации ядерных объектов, созданного для изучения вариантов безопасного обращения с отработавшим топливом из закрытых норвежских исследовательских реакторов.





В заявлениях ряда российских официальных лиц после аварии, произошедшей в море на барже в районе полигона в Нёноксе, утверждалось, что в испытаниях был задействован «изотопный источник питания жидкостной двигательной установки». Это вызвало предположения, что это мог быть радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), вроде тех, что ранее использовались на маяках в отдаленных районах Арктики и на космических спутниках.





«Если бы это был РИТЭГ, ни одного бы из этих радионуклидов там бы не было», — считает Бёмер.





В Росгидромете подчеркивают, что сейчас радиационная обстановка в Северодвинске и Архангельске «стабилизировалась» и не превышает фоновые уровни.





В пробах обнаружены крайне короткоживущие радионуклиды. Период полураспада стронция-91 составляет 9,3 часа, а бария-139 и бария-140 — 83 минуты и 12,8 дней, соответственно. Период полураспада лантана-140, дочернего радионуклида бария, составляет 40 часов.





Администрация Северодвинска сначала опубликовала информацию о скачке уровня радиации до 16 раз выше фоновых значений, но вскоре удалила е с сайта.









Вскоре после взрыва 8 августа в Минобороны заявили, что «радиационный фон в норме».





Вскоре в российских соцсетях появились фотографии сотрудников чрезвычайных служб в Архангельске в костюмах химзащиты, переносящих пострадавших из вертолета в машину скорой помощи. Затем появились видеокадры машин скорой помощи обмотанные полиэтиленовой пленкой.





При аварии погибло пятеро сотрудников «Росатома».





Известно о двух новых российских системах вооружений, в которых используется ядерный реактор — крылатой ракете «Буревестник» и подводном беспилотнике «Посейдон».