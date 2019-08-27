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В России показали стрельбу из самого мощного миномета в мире

Российские военные продемонстрировали стрельбу из самого мощного миномета в мире. Видео телеканала «Звезда» опубликовано на YouTube.


На минутном ролике видно, как солдаты подготавливают к стрельбе 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», заряжают его, обвязывая мину пороховым зарядом, и дают залп.

В сентябре 2018 года Центр изучения зарубежных вооруженных сил армии США рассказал, что Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — «Бога войны». В частности, стало известно, что «Тюльпаны» собираются интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. По предположению аналитиков, Россия идет на такой шаг из-за стоимости боеприпасов, которые значительно дешевле и проще в производстве, чем ракетное оружие, пишет lenta.ru

После окончания холодной войны большинство орудий большой мощности «Тюльпан» находится на консервации, однако способность этой «цветочной» артиллерии стрелять активно-реактивными ядерными зарядами до сих пор вызывает у военных НАТО «неприятные ощущения», писал National Interest.
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