Площадь в центре Могилева предлагают назвать в честь Петра Машерова
Назвать в честь Петра Машерова площадь около диагностического центра в Могилеве предложили на координационном совете общественных организаций и политических партий области.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Рядом предложили установить бюст легендарного белорусского политика или установить мемориальную доску, сообщают в Могоблисполкоме, пишет news.tut.by
Петр Машеров — первый секретарь компартии БССР и самый известный руководитель советской Беларуси. Один из организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
С инициативой выступил председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. Члены координационного совета общественных организаций и политических партий Могилевской области «поддержали предложения единогласно». Потому ходатайство направят на рассмотрение в Могилевский горисполком и городской Совет депутатов.
Анатолий Глаз объяснил, что в 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Петра Машерова — «выдающегося государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда»:
— Мы вносили предложение о переименовании улицы Минское шоссе или ее части в проспект Петра Машерова, а также установлении его бюста в арке на въезде в Могилев со стороны Минска. Однако это требовало значительных финансовых затрат.
Потому именем Петра Машерова Глаз предложил назвать площадь в центре города, а в «символичном» Комсомольском сквере рядом установить бюст политика. Еще вариант — разместить мемориальную доску на фасаде диагностического центра.
09:09 27/08/2019