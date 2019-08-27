Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Площадь в центре Могилева предлагают назвать в честь Петра Машерова

Назвать в честь Петра Машерова площадь около диагностического центра в Могилеве предложили на координационном совете общественных организаций и политических партий области.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Рядом предложили установить бюст легендарного белорусского политика или установить мемориальную доску, сообщают в Могоблисполкоме, пишет news.tut.by

Петр Машеров — первый секретарь компартии БССР и самый известный руководитель советской Беларуси. Один из организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

С инициативой выступил председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. Члены координационного совета общественных организаций и политических партий Могилевской области «поддержали предложения единогласно». Потому ходатайство направят на рассмотрение в Могилевский горисполком и городской Совет депутатов.


Анатолий Глаз объяснил, что в 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Петра Машерова — «выдающегося государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда»:

— Мы вносили предложение о переименовании улицы Минское шоссе или ее части в проспект Петра Машерова, а также установлении его бюста в арке на въезде в Могилев со стороны Минска. Однако это требовало значительных финансовых затрат.

Потому именем Петра Машерова Глаз предложил назвать площадь в центре города, а в «символичном» Комсомольском сквере рядом установить бюст политика. Еще вариант — разместить мемориальную доску на фасаде диагностического центра.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё