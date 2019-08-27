По данным узбекской службы Би-би-си, рейды против бородатых мужчин продолжились в Ташкенте не один день.





Предприниматель, торгующий бытовой техникой и электроникой на рынке «Малика» в Ташкенте сообщил о том, что и сам был задержан в ходе рейда 23 августа и доставлен в отдел милиции для сбривания бороды.









– Рейд начался после обеда. Сотрудники милиции в форме и гражданской одежде начали задерживать каждого мужчину и парня с бородой, а потом увезли их в 4-й отдел ГУВД Ташкента. Я тоже оказался среди задержанных. Там нам угрожали, что посадят в тюрьму. «Если не сбреете бороды, то не выйдите отсюда», угрожали нам милиционеры. Мужчин и парней, которые согласились сбрить бороды, отпустили, а тех, кто начал сопротивляться, оставили в отделе, – говорит собеседник.





О прошедшем рейде против бород на технорынке «Малика» на своей странице в Facebook'е сообщил также пользователь Джамолиддин Мухаммад.









«Когда я вышел из рынка «Малика», не представившиеся сотрудники милиции в форме задержали меня и увезли в «4-й гом». При входе в отдел я увидел длинную очередь, в которой стояли исключительно мужчины и парни с бородой. Я сразу понял, что речь пойдет о бороде. Внутри тоже была очередь. Там записывали данные задержанных и фотографировали их. Меня тоже сфотографировали. В следующем кабинете с нами «беседовали». Там мне заявили, что я ОБЯЗАН!!! сбрить свою бороду, естественно, я не согласился. Затем отказавшийся представиться сотрудник заявил мне, что меня не отпустят, если я не сбрею бороду. Тогда я сказал ему: «Покажите мне закон, в котором написано о запрете ношения бороды, тогда я безукоснительно подчинюсь вашим требованиям. Но они не показали мне никакого закона или документа, в которых четко прописан запрет на ношение бороды», – написал Джамолиддин Мухаммад.





Джамолиддин Мухаммад и другие граждане, которых заставили сбрить бороды, требуют от руководства Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Ташкента официальных разъяснений относительно распоряжения о принудительном сбривании бород гражданам.





Наблюдатели считают, что принудительное сбривание милиционерами бород у верующих граждан является явным нарушением прав человека.





В Духовном управлении мусульман Узбекистана также не согласны с действиями правоохранительных органов.





– Ношение бороды является сунной для каждого мусульманина. Притеснение граждан только за ношени ими бороды – противозаконно, – сказал представитель ДУМУ.





Ранее сообщалось о том, что в последнее время в Узбекистане за незначительное количество волосков на подбородке молодых студентов не допускают на занятия, а парней с бородой, идущих по улице или на базаре, останавливают и отводят на допрос в отделы милиции.



