



Витебский областной суд вынес приговор убийцам жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома, сообщили в пресс-службе суда.





В августе 2000 года двое мужчин хотели ограбить дом. Они проникли внутрь, но в какой-то момент вернулась хозяйка. Чтобы узнать, где хранятся деньги, они связали скотчем и телефонным проводом ей руки и ноги, угрожали ножом и электрическим проводом, нанесли не менее 18 ударов руками, ногами, ножом и другими предметами. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает ОНТ.





Тогда преступникам удалось вынести из дома имущество и деньги на общую сумму 2672000 неденоминированных рублей. Это примерно 1027 минимальных зарплат, установленных на то время.





Жестокое преступление оставалось нераскрытым 18 лет. И только недавно одного из преступников удалось найти по генетическим следам, оставленным на окурках, когда он попался на другом преступлении. Оба обвиняемых приговорены к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.



