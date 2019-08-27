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Убийство жены экс-председателя Докшицкого райисполкома раскрыли спустя 18 лет

Связали и пытали, чтобы узнать, где деньги.


Витебский областной суд вынес приговор убийцам жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома, сообщили в пресс-службе суда.

В августе 2000 года двое мужчин хотели ограбить дом. Они проникли внутрь, но в какой-то момент вернулась хозяйка. Чтобы узнать, где хранятся деньги, они связали скотчем и телефонным проводом ей руки и ноги, угрожали ножом и электрическим проводом, нанесли не менее 18 ударов руками, ногами, ножом и другими предметами. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает ОНТ.

Тогда преступникам удалось вынести из дома имущество и деньги на общую сумму 2672000 неденоминированных рублей. Это примерно 1027 минимальных зарплат, установленных на то время.

Жестокое преступление оставалось нераскрытым 18 лет. И только недавно одного из преступников удалось найти по генетическим следам, оставленным на окурках, когда он попался на другом преступлении. Оба обвиняемых приговорены к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
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