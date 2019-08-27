Минобразования убирает ОБЖ из 6-8 классов

«В этом году мы отказались от курса ОБЖ в 6-8 классы. В 9-11 классах у нас и не было ОБЖ, а вот до 8 класса был ОБЖ. Но мы опять же отказались не в плане содержательном, а в плане предметном. То есть мы освободили еще один час дополнительно. Это разгрузит учащихся 6-8 классов. Это даст возможность им выйти на какие-то допрофильные предметы или взять какой-то факультатив в школе, то есть время появится для этих целей. Но вместе с тем вопросы, которые затрагивались в этом курсе, перенесли в некоторые другие курсы, которые читаются. Например, в курс информатики мы перенесли вопросы информационной безопасности, допустим, в курс химии перенесли вопросы химической безопасности, в курс физики — вопросы электробезопасности«, — сказал Игорь Карпенко.









Среди других изменений перенос некоторых сложных тем в 10-11 классы. Так из программы 9 класса по физике убрана тема механических колебаний и волн перенесена в 11-й. Также из 9 класса в 10-й перенесена тема органических соединений. В курсе русской литературы «Мертвые души» Николая Гоголя будут проходить не в 9, а в 10 классе.





Минобразования исключило из программы для 9 класса сложные темы, не имеющие практической значимости. На уроках обществоведения теперь не будут преподавать общие подходы к изучению общества. В курсе беларусской литературы сократили содержание обзорных тем, посвященных периодам Средневековья и Возрождения.