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В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17

Фильм про Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines снимают в Украине.

Фото: кадр із відео

Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады, пишет korrespondent.net

В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17. Об этом сообщает ТСН. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады. Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом.

Название фильма - Железные бабочки, потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму именно бабочек.

Авторы фильма говорят, что их цель – не расследование, ведь, кто виноват в теракте, давно всем известно. Их цель – не дать забыть о трагедии. На большие экраны Железные бабочки планируют выпустить через год.


Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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