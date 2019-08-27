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Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады, пишет korrespondent.net





В Украине начались съемки фильма о катастрофе МН17. Об этом сообщает ТСН. Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады. Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом.





Название фильма - Железные бабочки, потому что, как говорят авторы, много обломков ракеты, которая попала в самолет, имели форму именно бабочек.





Авторы фильма говорят, что их цель – не расследование, ведь, кто виноват в теракте, давно всем известно. Их цель – не дать забыть о трагедии. На большие экраны Железные бабочки планируют выпустить через год.









Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.



