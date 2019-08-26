После заявлений Лукашенко СК дополнительно проверит "дело Середы"





Дмитрий Середа / spring96.org/





Об этом минчанин узнал из письма от СК, которое он получил 21 августа. Старший следователь М.Кислый сообщил врачу, что 19 августа СК в очередной раз отказался заводить уголовное дело на сотрудников милиции, которые ворвались в его квартиру. А дальше в этом же письме добавляется, что 21 августа эта постановление отменено для дополнительной проверки.





Не исключено, что причиной стало совещание Александра Лукашенко с силовиками, прошедшее 20 августа. Руководитель государства заявлял, что милиционеры фальсифицируют дела. Кроме того, он возмутился чрезмерным применением силы при задержании.





"Дело Середы" тянется с 4 августа 2016 года. Тогда квартиру врача-педиатра штурмом взял ОМОН, выбив входную дверь и дверь на балконе. На глазах у жены и детей мужчину положили лицом на пол, заломили руки за спину, надели наручники и, продолжая избивать, доставили в РУВД Заводского района Минска. Его подозревали в эксгибиционизме. Только на следующий день Середу освободили, так как оказалось, что он в день происшествия был далеко от Минска.









После этого Середа стал бороться за восстановление справедливости. За три года он семь раз безрезультатно пытался завести уголовное дело на ОМОНовцев, которые при его задержании явно превысили полномочия. Только 23 июля 2019 г. суд Партизанского района решил отправить материалы дела на дополнительную проверку.





Кстати, материальной компенсации за выбитые двери и стекла минчанин также не получил.



