В Петрикове погиб 31-летний капитан буксировочного корабля

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 августа. В командировку в Петриков прибыли три теплохода, в том числе мозырский. Их пришвартовали неподалеку от местного судоремонтного завода. После ужина члены экипажей спустились на берег, капитан мозырского корабля остался на борту. Исчезновение капитана обнаружилось только утром, когда экипаж начал выполнять задачу, для которой был командирован.





Сначала матросы искали капитана самостоятельно, но потом обратились в милицию. Водолазы Петриковской спасательной станции подняли тело пропавшего мужчины с глубины 1,5 метра. Оно находилось между двумя кораблями.









Известно, что еще в 23:30 капитан разговаривал по телефону с женой. По предварительным данным, его тело пробыло в воде около 4,5 часа. Точную причину смерти установит экспертиза.





Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека.



