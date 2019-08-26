Не поверите: в Германии обнаружили огромное кладбище новеньких Mercedes
Недалеко от Бремена обнаружено огромное кладбище Mercedes-Benz, пишет ТопЖыр. Около 9000 автомобилей месяцами стоят на заброшенном аэродроме Альхорн, сообщает Radio Bremen.
Машин настолько много, что они заполнили 2,5-километровую взлетно-посадочную полосу. Большинство из них – новые кроссоверы Mercedes GLE и GLS, а также седаны C-Class, E-Class и CLS.
Нет, перед нами – не последствия Дизельгейта.
Оказывается на аэродроме собрали бракованные авто. У Mercedes нашли дефекты бамперов и кресел.
Представители Мерседес уже отметили, что причина брака – некачественные детали. Концерн уже нашел других поставщиков и вскоре исправит дефекты на новых авто. Правда, немцы не сказали, что будут делать со старичками вроде Mercedes R-Class, которых также хватает в Альхорне.
21:19 26/08/2019