Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поверите: в Германии обнаружили огромное кладбище новеньких Mercedes

Недалеко от Бремена обнаружено огромное кладбище Mercedes-Benz, пишет ТопЖыр. Около 9000 автомобилей месяцами стоят на заброшенном аэродроме Альхорн, сообщает Radio Bremen.

Машин настолько много, что они заполнили 2,5-километровую взлетно-посадочную полосу. Большинство из них – новые кроссоверы Mercedes GLE и GLS, а также седаны C-Class, E-Class и CLS.

Нет, перед нами – не последствия Дизельгейта.
 

Оказывается на аэродроме собрали бракованные авто. У Mercedes нашли дефекты бамперов и кресел.


Представители Мерседес уже отметили, что причина брака – некачественные детали. Концерн уже нашел других поставщиков и вскоре исправит дефекты на новых авто. Правда, немцы не сказали, что будут делать со старичками вроде Mercedes R-Class, которых также хватает в Альхорне.


Поделиться
Последние известия


Блоги
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё