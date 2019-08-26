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Таможня Литвы на границе с Беларусью задержала водителя, перевозившего транзитом военный груз из России

Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Фото: Таможенная служба Литвы

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Лаворишкес» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Котловка». — Прим. TUT.BY) на прошлой неделе.

Водитель, перевозивший груз, рассказал, что он получил его в московском аэропорту «Домодедово». Он представил необходимые документы, в которых получателем боеприпасов значилась базирующаяся в Перу компания, а также показал сам ящик.

При этом он отказался его вскрыть, чтобы не нарушить герметичность упаковки. Таможенники осмотрели груз при помощи рентгена и убедились, что в ящике находились боеприпасы, как и было указано в документах.

В сообщении агентства указано, что перевозимый груз — это пиропатроны, которые используются в боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также самолетах ВВС России. Стоимость одной единицы составляет 75,9 евро, а всей партии — 7590 евро.

Таможенники обратились за консультацией к специалистам из Вооруженных сил Литвы и установили, что груз — а именно пиропатроны, является военным, а не гражданским.

Для импорта, экспорта или транзитной перевозки через Литву объектов военного назначения требуется специальная лицензия, которой у водителя не было. Таможенники задержали груз.


Напомним, в мае этого года произошел аналогичный инцидент. Через Беларусь и Россию в Литву из Китая пытались ввезти компоненты системы запуска ракет M20 Missile Weapon System Model.
42.tut.by
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