Как дипломатический транспорт нарушает ПДД

Это мнение ошибочное, хотя определенными привилегиями водители диптранспорта и их пассажиры, безусловно, наделены, пишет ABW.BY





В СМИ не единожды поднималась тема о том, как авто на красных "номерах" паркуются и ездят, как на это реагируют посольские учреждения, за которыми такие автомобили закреплены. "Нарушают все, не только эти", - писали в комментариях неравнодушные граждане. С таким мнением можно согласиться, но интерес именно к "этим" участникам дорожного движения всегда особый, они вызывают большой общественный резонанс.





Пытаясь снизить градус напряжения, представители дипломатических ведомств с участием МИДа даже акцию "Дипломаты за безопасность" проводили, на которой "неправильные" действия дипломатических авто осуждались. "Будем работать, проводить беседы о недопустимости подобных действий, наказывать будем, ведь мы все за безопасность на дорогах" - именно таков был основной посыл наших и зарубежных представителей, о котором сообщалось в СМИ.





О том, кого и как наказали и наказали ли вообще, история умалчивает, но профилактические беседы, по всей видимости, действуют не на всех, либо просто кто-то на эти беседы не приходил. А стоило бы...

Двойная сплошная и пункты ПДД

Читатель ABW.BY Валерий: "Ехал по трассе Р124 в направлении Веселовка - Добруш. В районе Ленинского сельсовета Volkswagen с регистрационным знаком CD 4710-7 совершил обгон через сплошную линию разметки. Я его объехал и проследовал дальше в своем направлении. Спустя некоторое время этот автомобиль догнал меня и уже в районе агрогородка Борщевка снова совершил обгон, при этом еще раз нарушив сразу несколько пунктов ПДД.









Я решил "отпустить" его и притормозил (товарищ за рулем был неславянской внешности). Мало ли что, своя жизнь дороже. И тут я подумал: сколько об этом уже писали, говорили, а они все равно за свое. Может ли редакция ABW.BY разъяснить, что можно, а что нельзя дипломатическим автомобилям?"





От редакции

Ответ на вопрос Валерия - можем. И разъясняем.





Но чтобы наш ликбез был более содержательным, для начала посмотрим небольшое видео с регистратора автомобиля Валерия, установленного сзади. Это первое нарушение дипломатическим Volkswagen Правил дорожного движения.





Безусловно, такие "маневры" запрещены. Но автомобиль, как мы помним, "особенный", то есть дипломатический. И лицо, управлявшее этим автомобилем, тоже, по всей вероятности, имеет отношение к дипкорпусу либо его обслуживанию. Иначе как водитель в этом авто оказался?





Исходим из того, что за рулем был нанятый на работу водитель дипломатического ведомства. И ошибочно, как мы говорили, утверждать, что ему "все можно". Положение таких лиц регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Непосредственно дипломат пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребывания, о чем говорится в статье 31 Конвенции.





Если бы за рулем был именно он (дипломат), то к ответственности его привлечь нельзя. Кому интересно знать весь список "исключений и иммунитетов", то там все указано, почитайте самостоятельно. Мы же вернемся к нашему случаю.





Водитель дипломатического автомобиля, как правило, относится к персоналу, а тут как раз не все так просто.









Статья 37 Венской конвенции





2. Члены административно-технического персонала представительства и члены их семей, живущие вместе с ними, пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, привилегиями и иммунитетами, указанными в статьях 29-35, с тем исключением, что иммунитет от гражданской и административной юрисдикции государства пребывания, указанный в пункте 1 статьи 31, не распространяется на действия, совершенные ими не при исполнении своих обязанностей.





3. Члены обслуживающего персонала представительства, которые не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, пользуются иммунитетом в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе, а также пользуются освобождением, упомянутым в статье 33.





Присланное в адрес редакции видео датировано утром 19 августа, то есть понедельником. Вполне себе рабочий день. Но, по словам Валерия, в салоне находились женщина и ребенок. Поэтому если водитель дипломатического автомобиля ехал "по своим личным делам", то иммунитет, предусмотренный Конвенцией, не работает, а если по служебным вопросам - тогда да. Даже вызвать и опросить такого водителя в рамках административного процесса представители ГАИ могут только при одном условии.





Статья 1.3 ПИКоАП. Действие Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях





3. Действие настоящего Кодекса распространяется на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей, государственные органы и их должностных лиц, а также на юридические лица.





4. В отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, процессуальные действия, установленные настоящим Кодексом, производятся лишь по их просьбе или с их согласия. Согласие на производство этих действий испрашивается через Министерство иностранных дел Республики Беларусь.





Если же водитель - гражданин Беларуси, то он несет полную ответственность за свои действия.









Мы видим очередной "шедевр", совершенный водителем этого "особенного" автомобиля. Тут и пересечение сплошной линии разметки, и обгон в зоне пешеходного перехода, и обгон на перекрестке.





ПДД Беларуси





96. Обгон запрещается:

96.2. на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках;

96.3. на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны…









Целый "букет" нарушений законов и Правил за короткий промежуток времени. Это вызывает обоснованное возмущение со стороны как Валерия, которому на дороге повстречался данный "персонаж", так и редакции ABW.BY. Ведь ничто не мешает водителю дипломатического автомобиля ездить по Правилам, не угрожая безопасности других водителей и их пассажиров.





Несмотря на дипломатический иммунитет, ответственность за "такое" нашим законодательством все же предусмотрена.





Статья 1.4. Действие Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в пространстве





4. Вопрос об ответственности за административное правонарушение, совершенное на территории Республики Беларусь иностранным гражданином, который в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуется иммунитетом от административной юрисдикции государства пребывания, разрешается дипломатическим путем.









"Ответственность разрешается дипломатическим путем" - какая-никакая, но ответственность. О чем порой забывают обладатели дипломатического иммунитета и привилегий - даже несмотря на иммунитет от преследования, они обязаны делать следующее.





Статья 41 Венской конвенции





1. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания.





"Обязаны уважать законы государства пребывания" - и этим все сказано. А вот с уважением этих самых законов есть явные проблемы.











