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Учебный самолёт ВВС Испании рухнул в море на глазах у отдыхающих

Власти заявили, что пилот успел катапультироваться. Сейчас сразу несколько отрядов ведут его поиски.


Инцидент произошёл в 9:38 утра (10:38 мск) по местному времени недалеко от побережья провинции Мурсия. В службу спасения Ла-Манги с сообщением о крушении позвонили более ста человек, пишет life.ru


К поискам пилота привлекли морских спасателей, Красный Крест и Гражданскую гвардию.

Недавно над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18 ВВС Испании, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко.
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