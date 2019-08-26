Учебный самолёт ВВС Испании рухнул в море на глазах у отдыхающих





Инцидент произошёл в 9:38 утра (10:38 мск) по местному времени недалеко от побережья провинции Мурсия. В службу спасения Ла-Манги с сообщением о крушении позвонили более ста человек, пишет life.ru









К поискам пилота привлекли морских спасателей, Красный Крест и Гражданскую гвардию.





Недавно над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18 ВВС Испании, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко.



