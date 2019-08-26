Тим Белл, который улучшал имидж Лукашенко, умер в возрасте 77 лет

Также лорд Белл в разные годы консультировал Бориса Ельцина и Бориса Березовского. О смерти лорда Белла после непродолжительной болезни сообщила его семья.









Тим Белл родился 18 октября 1941 года. В 1960-е он работал в рекламных и PR-фирмах, а в 1970 году участвовал в основании рекламного агентства Saatchi & Saatchi, управляющим директором которого был долгие годы. Став главным советником по имиджу и предвыборной кампании Маргарет Тэтчер. Лорд Белл сотрудничал с Консервативной партией и во время выборов 1983 и 1987 годов. Когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром, Тим Белл был возведен в рыцари.





В 1987 году Тим Белл основал PR-фирму Bell Communications, которая с 1997 года стала компанией Bell Pottinger. Компания оказывала услуги самым неоднозначным клиентам, включая Аугусто Пиночета, Александра Лукашенко, королевскую семью Саудовской Аравии и т. д. Фирма прекратила свое существование два года назад после скандала с расистской кампанией в ЮАР.

Лорд Белл и Беларусь

В декабре 2012 года в интернете появился отчет компании лорда Белла Chime Communications из Великобритании о работе по улучшению имиджа Беларуси на международной арене в 2008—2009 годах. Из белорусского бюджета за этот пиар ожидалось получить 10 миллионов евро.





Контракт белорусского правительства с лордом Беллом действовал один год. Он был подписан в июле 2008 года, а 16 августа из тюрьмы был освобожден экс-кандидат на выборах президента Александр Козулин. Освобождение политзаключенных лорд Белл назвал одной из причин тогдашнего улучшения имиджа Беларуси и снятия некоторых международных санкций.





Ранее лорд Белл признал, что PR-компания Bell Pottinger Group, которая в 2008—2009 гг. работала для улучшения имиджа Беларуси и Александра Лукашенко на Западе, получала гонорары исключительно от правительства Беларуси.



