Тим Белл, который улучшал имидж Лукашенко, умер в возрасте 77 лет
В воскресенье в возрасте 77 лет умер известный британский политтехнолог лорд Тим Белл, который работал с Маргарет Тэтчер в 1979, 1983 и 1987 годах, а также занимался улучшением имиджа Лукашенко в 2008-2009 годах.
Также лорд Белл в разные годы консультировал Бориса Ельцина и Бориса Березовского. О смерти лорда Белла после непродолжительной болезни сообщила его семья.
Тим Белл родился 18 октября 1941 года. В 1960-е он работал в рекламных и PR-фирмах, а в 1970 году участвовал в основании рекламного агентства Saatchi & Saatchi, управляющим директором которого был долгие годы. Став главным советником по имиджу и предвыборной кампании Маргарет Тэтчер. Лорд Белл сотрудничал с Консервативной партией и во время выборов 1983 и 1987 годов. Когда Маргарет Тэтчер была премьер-министром, Тим Белл был возведен в рыцари.
В 1987 году Тим Белл основал PR-фирму Bell Communications, которая с 1997 года стала компанией Bell Pottinger. Компания оказывала услуги самым неоднозначным клиентам, включая Аугусто Пиночета, Александра Лукашенко, королевскую семью Саудовской Аравии и т. д. Фирма прекратила свое существование два года назад после скандала с расистской кампанией в ЮАР.
Лорд Белл и Беларусь
В декабре 2012 года в интернете появился отчет компании лорда Белла Chime Communications из Великобритании о работе по улучшению имиджа Беларуси на международной арене в 2008—2009 годах. Из белорусского бюджета за этот пиар ожидалось получить 10 миллионов евро.
Контракт белорусского правительства с лордом Беллом действовал один год. Он был подписан в июле 2008 года, а 16 августа из тюрьмы был освобожден экс-кандидат на выборах президента Александр Козулин. Освобождение политзаключенных лорд Белл назвал одной из причин тогдашнего улучшения имиджа Беларуси и снятия некоторых международных санкций.
Ранее лорд Белл признал, что PR-компания Bell Pottinger Group, которая в 2008—2009 гг. работала для улучшения имиджа Беларуси и Александра Лукашенко на Западе, получала гонорары исключительно от правительства Беларуси.
18:27 26/08/2019