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Золотые туалеты: стала известна окончательная стоимость городских туалетов в Гомеле

В распоряжение «Сильных новостей» попал любопытный документ, который, наконец-то, дает нам точное представление, сколько же стоит строительство на набережной общественных туалетов.


Изначально информация о небывало дорогом строительстве попала в прессу в результате ознакомления журналистов с тендерными документами. Исходя из первой информации, стоимость возведения объекта ориентировочно составляла 1,5 миллиона белорусских рублей, или почти 750 тысяч долларов США. Т

огда люди начали говорить о «туалете почти за миллион», что плавно трансформировалось в бессмертный мем «туалет за миллион».

Однако позднее возникла некоторая путаница, поскольку оказалось, что объект — это строительство «под ключ» на набережной не одного, а сразу двух туалетов, которые в документации фигурируют как «первая очередь» и «вторая очередь». 

Поскольку официальные цифры нигде не публиковались и не назывались в комментариях представителями властей, появились разные версии того, сколько же стоил один, тот самый, который спешно доделывали к приезду в Гомель президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Теперь, кажется, можно сориентироваться в вопросе с определенной степенью точности. 

В распоряжение «Сильных новостей» попало «Дополнительное соглашение № 15 к договору на выполнение работ по строительству объекта «под ключ» № 477/18 от 23.02.2018 «Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле» между Управлением капитального строительства города Гомеля (Заказчик) и Гомельским домостроительным комбинатом (исполнитель).


Дополнительное соглашение №15 содержит ряд изменений, вносимых в договоры и соглашения по строительству, подписанные ранее.

Так, в частности, в первом пункте соглашения говорится, что лимит финансирования на 2019 год составляет 1 770 867 рублей и 6 копеек. Львиная доля этих средств идет на строительство «первой очереди» — это еще недостроенный туалет возле Киевского спуска. На него уйдет 1 597 741 рубль и 40 копеек.

На доделки уже построенного туалета («вторая очередь») уйдет «всего» 173 125 рублей и 66 копеек.

Во втором пункте соглашения находится более обобщенная информация, из которой можно делать определенные выводы. Там, в частности, говорится, что «Стоимость строительства объекта „под ключ“ по окончательному расчету составляет 3 314 725,64 рублей».

Напомним, что «объект» — это два туалета. На набережной недалеко от композиции «Маяк» и возле Киевского спуска.

Из документа также становится понятным источник финансирования «стройки века» — областной бюджет.

Таким образом, получается, что каждый из двух туалетов обошелся налогоплательщикам никак не меньше, чем в $820 тысяч по сегодняшнему курсу.

Деньги, скажем так, не маленькие. 

Для того, чтобы понять всю масштабность и значимость возведения этого памятника эпохе, достаточно лишь сказать, что на консервацию Кревского замка (первого в Беларуси каменного оборонительного сооружения, легендарного места в истории страны) в 2018 году было выделено 880 тысяч белорусских рублей (около 440 тысяч долларов).

То есть, в два раза меньше, чем всего на один гомельский туалет.
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