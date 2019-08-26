Oops! Спящую за рулем женщину остановили гаишники под Пинском
Спящую за рулем женщину-водителя обнаружили сотрудники ГАИ, когда принудили остановиться на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин автомобиль Volkswagen Touran. Машина привлекла внимание экипажа тем, что виляла из стороны в сторону.
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Машина ГАИ поравнялась с Touran, сотрудник ГАИ включил проблесковые маячки и по громкой связи потребовал от водителя VW остановиться.
"Подойдя к водителю, сотрудник ГАИ заметил, что женщина лежит без движения. Первая мысль – водителю стало плохо, но оказалось, что она спит", - рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Когда сотрудники внутренних дел наконец разбудили женщину, выяснилось, что она пьяна, а в салоне стоял резкий запах алкоголя.
Жительница Пинска 1977 года рождения пояснила, что накануне вечером и сегодня утром действительно употребляла спиртное у себя на даче, а потом решила поехать в Пинск.
Медицинские освидетельствование показало содержание в крови водителя 2,6 промилле алкоголя.
В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Ей грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на три года.
Источник: sputnik.by
16:21 26/08/2019