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Зачем МВД так нагло врет?

В пресс-службе МВД, не моргнув глазом, заявили, что находящийся сейчас в коме после многочисленных операций 36-летний Денис Лукьянов не жаловался на действия милиции, поскольку, дескать, жаловаться не на что - никто его и пальцем не тронул, сам, бедолага, виноват, что "получил травмы по неосторожности".



Зачем МВД так нагло врет?
Денис в день происшествия
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При этом в МВД предупреждают об ответственности СМИ "за распространение недостоверной информации".

Однако на самом деле все выглядит, мягко говоря, не совсем так, как это пытаются представить в МВД.

Во-первых, что касается степени опьянения в 2 промиле. Судя по распространенному МВД видео Лукьянов уверенно держится на ногах и не буянит. Зачем нужно было его задерживать и отправлять в медвытрезвитель?

Во-вторых, и это самое важное. В МВД заявили, что к действиям сотрудников милиции Лукьянов претензий не имеет. 

Однако в распоряжении Телеграм-канала Nexta есть жалоба от Дениса Лукьянова на действия милиции в гродненскую прокуратуру, СК и Управление собственной безопасности МВД аж на 3 страницах!
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И как-то сомнительно, что в МВД об этой жалобе ничего не знали. 

Так что предлагаем "за распространение недостоверной информации".привлечь к отвественности пресс-службу МВД.


Напомним, как сообщалось ранее, 36-летний житель Гродно, отец троих детей, был жестоко избит омоновцами 20 июля. Через несколько дней мужчина попал в реанимацию, где ему в связи с некрозом ампутировали часть мышц ноги.
"Белорусский партизан"
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