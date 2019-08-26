Зачем МВД так нагло врет?
В пресс-службе МВД, не моргнув глазом, заявили, что находящийся сейчас в коме после многочисленных операций 36-летний Денис Лукьянов не жаловался на действия милиции, поскольку, дескать, жаловаться не на что - никто его и пальцем не тронул, сам, бедолага, виноват, что "получил травмы по неосторожности".
Денис в день происшествия
|
1 из 3
При этом в МВД предупреждают об ответственности СМИ "за распространение недостоверной информации".
Однако на самом деле все выглядит, мягко говоря, не совсем так, как это пытаются представить в МВД.
Во-первых, что касается степени опьянения в 2 промиле. Судя по распространенному МВД видео Лукьянов уверенно держится на ногах и не буянит. Зачем нужно было его задерживать и отправлять в медвытрезвитель?
Во-вторых, и это самое важное. В МВД заявили, что к действиям сотрудников милиции Лукьянов претензий не имеет.
Однако в распоряжении Телеграм-канала Nexta есть жалоба от Дениса Лукьянова на действия милиции в гродненскую прокуратуру, СК и Управление собственной безопасности МВД аж на 3 страницах!
#1#
И как-то сомнительно, что в МВД об этой жалобе ничего не знали.
Так что предлагаем "за распространение недостоверной информации".привлечь к отвественности пресс-службу МВД.
Напомним, как сообщалось ранее, 36-летний житель Гродно, отец троих детей, был жестоко избит омоновцами 20 июля. Через несколько дней мужчина попал в реанимацию, где ему в связи с некрозом ампутировали часть мышц ноги.
"Белорусский партизан"
14:31 26/08/2019