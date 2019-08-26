Зачем МВД так нагло врет?

При этом в МВД предупреждают об ответственности СМИ "за распространение недостоверной информации".





Однако на самом деле все выглядит, мягко говоря, не совсем так, как это пытаются представить в МВД.





Во-первых, что касается степени опьянения в 2 промиле. Судя по распространенному МВД видео Лукьянов уверенно держится на ногах и не буянит. Зачем нужно было его задерживать и отправлять в медвытрезвитель?





Во-вторых, и это самое важное. В МВД заявили, что к действиям сотрудников милиции Лукьянов претензий не имеет.





Однако в распоряжении Телеграм-канала Nexta есть жалоба от Дениса Лукьянова на действия милиции в гродненскую прокуратуру, СК и Управление собственной безопасности МВД аж на 3 страницах!

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И как-то сомнительно, что в МВД об этой жалобе ничего не знали.





Так что предлагаем "за распространение недостоверной информации".привлечь к отвественности пресс-службу МВД.











