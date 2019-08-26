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Экс-главный редактор "СБ" Якубович пошел работать в милицейскую газету

Многолетний редактор «Советской Белорусии» Павел Якубович, уволенный в феврале 2018 года, устроился обозревателем в штат газеты МВД «На страже».

Павел Якубович, архивное фото

Там он опубликовал уже два материала.

«Я сейчас на пенсии — много свободного времени, возглавляю общественный совет при МВД. И буду писать в газету по тематике деятельности общественного совета. Она ведет масштабную работу, есть о чем написать. Ну и я профессиональный журналист, всю жизнь пишу в журналистике, большой и малой. Было бы очень странно, если бы откинул перо. Конечно, я уже не молодой журналист, который будет бегать с диктофоном по городу, а как колумнист — ничего плохого не вижу», — пояснил Якубович корреспонденту «НН».

«Всех тех, кто читал мои сочинения последние 40 лет, приглашаю теперь на страницы газеты «На страже», — добавил он. 
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