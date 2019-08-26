Павел Якубович, архивное фото





Там он опубликовал уже два материала.





«Я сейчас на пенсии — много свободного времени, возглавляю общественный совет при МВД. И буду писать в газету по тематике деятельности общественного совета. Она ведет масштабную работу, есть о чем написать. Ну и я профессиональный журналист, всю жизнь пишу в журналистике, большой и малой. Было бы очень странно, если бы откинул перо. Конечно, я уже не молодой журналист, который будет бегать с диктофоном по городу, а как колумнист — ничего плохого не вижу», — пояснил Якубович корреспонденту « НН ».





«Всех тех, кто читал мои сочинения последние 40 лет, приглашаю теперь на страницы газеты «На страже», — добавил он.



