Как утверждается, катастрофу предсказывает античное устройство





В соответствующих сообщениях утверждается, что устройство позволяло определить даты затмений Солнца и Луны, а сейчас полученные с его помощью данные говорят о скором взрыве Солнца.





Как сообщает millionaire.ru и некоторые другие СМИ, устройство называют «древнегреческим компьютером», а «взрыв Солнца», согласно этим текстам, произойдет 1 сентября и уничтожит сначала Луну, а затем Землю.





Приспособление, подобное тому, о котором идет речь в публикации, действительно существует, хотя, естественно, не обладает способностью «предсказывать конец света» и не имеет реального сходства с современными вычислительными приборами.





«Древнегреческим компьютером» или «первым компьютером в истории человечества» порой неофициально называют Антикитерский механизм — бронзовое механическое устройство, фрагменты которого 17 мая 1902 года обнаружил археолог Валериос Стаис, изучая затонувший в Эгейском море корабль.





Приспособление служило для расчета движения небесных тел. Оно содержало не менее 30 бронзовых шестерён в деревянном корпусе, а его размеры приблизительно составляли 31,5×17×6 сантиметров.





По всей видимости, устройство было создано на острове Родос и позволяет узнать дату 42 астрономических событий. Первая полная схема Антикитерского механизма, с высокой вероятностью соответствующая действительности, была представлена в 1971 году.









Впрочем, в некоторых деталях относительно того, как именно выглядело древнее устройство, ученые расходятся до сих пор. Также ученые не могут однозначно ответить на вопрос, как много подобных «компьютеров» было создано в Греции, а также кто и когда собрал первый из них.





Существует версия, что изобретателем выступил Архимед — во всяком случае, о создании им подобного артефакта упоминает в философском трактате «О государстве» Марк Туллий Цицерон.





Так или иначе, информация о том, что Антикитерский механизм удалось в полной степени воссоздать, по всей вероятности, не соответствует действительности, и даже если ученым бы это удалось, устройство едва ли помогло бы им получить новую информацию о грядущих событиях в Солнечной системе.