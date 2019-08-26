Пока соседи спали: минчанин до смерти избил 19-летнюю знакомую





По предварительной информации, в ночь с 9 по 10 августа текущего года 20-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения в одной из столичных квартир на ул.Седых в Минске причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой, от которых она скончалась на месте происшествия.





Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Мотив и обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.



