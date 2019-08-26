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Умер главный художник Большого театра Александр Костюченко

Сегодня на 62-м году жизни умер главный художник Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Александр Костюченко, сообщает пресс-служба театра.


Прощание с мастером состоится 27 августа в Большом театре с 11.00 (вход через центральные двери).

Александр Костюченко занимал должность главного художника с 2009 года.

В Большом театре Беларуси создал около 15 оперных и балетных спектаклей. Среди них оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Тоска» Пуччини, «Набукко» и «Аида» Верди, «Седая легенда» Смольского, «Севильский цирюльник» Россини, «Макбет» Верди, «Сельская честь» Масканьи, поставленные вместе с главным режиссером театра Михаилом Панджавидзе, балеты «Золушка» Прокофьева, «Семь красавиц» Караева, «Тристан и Изольда» на музыку Вагнера и другие.
Источник: nn.by
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