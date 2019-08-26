Напомним, сестра Дениса утверждает, что тот был жестоко избит омоновцами. Через несколько дней мужчина попал в реанимацию, где ему ампутировали часть ягодицы.













Как утверждает пресс-служба МВД, на автофестивале 20 июля 2019 года гражданин Денис Лукьянов был пьян и нарушал общественный порядок.





"Изначально он был доставлен дежурным нарядом в палатку для разбирательства, а в 18:00 - в Гродненский РОВД, затем - в медвытрезвитель.





Следует отметить, что сотрудники ОМОН УВД Гродненского облисполкома к доставлению мужчины в отдел милиции отношения не имели, так как в это время находились в месте дислокации. Первые сотрудники ОМОН прибыли на автофестиваль к началу концерта в 19:30.





После составления административного протокола за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (зафиксировано 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе) гражданин был направлен в медвытрезвитель. Там его осмотрел врач и каких-либо телесных повреждений не выявил.









Более того, сам молодой человек на здоровье не жаловался, двигался активно, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Утром после полного вытрезвления и без жалоб на здоровье мужчина был выписан из учреждения.





В этот же день он вновь прибыл в медвытрезвитель для оплаты услуг. Как видно по видеозаписи, признаков расстройства здоровья не имел.





Никаких заявлений и жалоб ни со стороны мужчины, ни его родственников, в органы внутренних дел не поступало.





В дальнейшем по инициативе сотрудников управления по Гродненской области ГУСБ МВД состоялось общение с гражданином Лукьяновым.





Он пояснил, что сотрудниками милиции к нему насилия не применялось, а травмы, с которыми оказался в больнице, он получил по собственной неосторожности спустя 11 дней после автофестиваля по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении МВД.











