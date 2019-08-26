Убийцы! Жестоко избитый милиционерами Денис Лукьянов впал в кому

Об этом belsat.eu сообщила двоюродная сестра Дениса Дарья Соляник, которая 25 августа посетили брата в госпитале.





По словам Дарьи, когда она пришла к брату, тот был еще в сознании, слышал ее, но не мог отвечать.





«Врачи сказали, что ему стало трудно дышать. Упало давление, дыхание замедляется. Поэтому подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - говорит она.





После ухода двоюродной сестры врачи ввели Дениса Лукьянова в состояние искусственной комы.





Денис Лукьянов в больнице





Родственники просят откликнуться всех, кто мог быть очевидцем задержания и избиения Дениса Лукьянова милиционерами. Семья хочет, чтобы виновные были привлечены к ответственности.





Как ранее сообщал "Белорусский партизан", 20 июля у деревни Каролина под Гродно прошел автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе.





Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой - там его ждала жена с тремя маленькими детьми.









Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в подпитии, взяли под руки и повели в лес.





«В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, перевели в машину участкового, отвезли в РОВД для составления протокола», - рассказывала его двоюродная сестра Дарья.









Денис перенес уже 6 операций, ему ампутировали часть ягодицы.