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Убийцы! Жестоко избитый милиционерами Денис Лукьянов впал в кому

Состояние 36-летнего Дениса Лукьянова, которого, как утверждает его семья, 20 июля под Гродно жестоко избили бойцы ОМОНа, ухудшилось. Врачи ввели мужчину в искусственную кому.

Убийцы! Жестоко избитый милиционерами Денис Лукьянов впал в кому
Денис с детьми
Об этом belsat.eu сообщила двоюродная сестра Дениса Дарья Соляник, которая 25 августа посетили брата в госпитале.

По словам Дарьи, когда она пришла к брату, тот был еще в сознании, слышал ее, но не мог отвечать. 

«Врачи сказали, что ему стало трудно дышать. Упало давление, дыхание замедляется. Поэтому подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - говорит она. 

После ухода двоюродной сестры врачи ввели Дениса Лукьянова в состояние искусственной комы.

Денис Лукьянов в больнице

Родственники просят откликнуться всех, кто мог быть очевидцем задержания и избиения Дениса Лукьянова милиционерами. Семья хочет, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Как ранее сообщал "Белорусский партизан", 20 июля у деревни Каролина под Гродно прошел автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе. 

Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой - там его ждала жена с тремя маленькими детьми. 


Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в подпитии, взяли под руки и повели в лес. 

«В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, перевели в машину участкового, отвезли в РОВД для составления протокола», - рассказывала его двоюродная сестра Дарья.


Денис перенес уже 6 операций, ему ампутировали часть ягодицы.
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