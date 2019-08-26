



Внешне он очень похож на сыр, но стоит дешевле — около 10 рублей за килограмм (на скидке — почти 9 рублей).





Произведен продукт в Горках. Но на самом маслодельно-сыродельном заводе говорят, что не имеют к продукту отношения.





Марина Дёменская. «Видно, магазин перепутал этикетки. Мы не отгружали такую ​​продукцию», — прокомментировала « Нашей Ниве » заместитель директора по производству





Белково-жировой концентрат с таким процентом жира производят на Калинковичском заводе «Белсыр».









На предприятии объяснили: концентрат готовится по технологии сыра, но животный жир заменен на растительный. Поэтому продукт стоит дешевле. Плюс, он подходит людям, у которых непереносимость молочного жира.





«По вкусу и по запаху он никак не отличается от настоящего сыра», — уверяют на заводе.



