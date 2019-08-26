Под видом сыра в магазинах продают белково-жировой концентрат. Что это такое?
В минском магазине на витрине с сыром продают «белково-жировой концентрат».
Внешне он очень похож на сыр, но стоит дешевле — около 10 рублей за килограмм (на скидке — почти 9 рублей).
Произведен продукт в Горках. Но на самом маслодельно-сыродельном заводе говорят, что не имеют к продукту отношения.
«Видно, магазин перепутал этикетки. Мы не отгружали такую продукцию», — прокомментировала «Нашей Ниве» заместитель директора по производству Марина Дёменская.
Белково-жировой концентрат с таким процентом жира производят на Калинковичском заводе «Белсыр».
На предприятии объяснили: концентрат готовится по технологии сыра, но животный жир заменен на растительный. Поэтому продукт стоит дешевле. Плюс, он подходит людям, у которых непереносимость молочного жира.
«По вкусу и по запаху он никак не отличается от настоящего сыра», — уверяют на заводе.
10:04 26/08/2019