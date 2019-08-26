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Под видом сыра в магазинах продают белково-жировой концентрат. Что это такое?

В минском магазине на витрине с сыром продают «белково-жировой концентрат».


Внешне он очень похож на сыр, но стоит дешевле — около 10 рублей за килограмм (на скидке — почти 9 рублей).

Произведен продукт в Горках. Но на самом маслодельно-сыродельном заводе говорят, что не имеют к продукту отношения.

«Видно, магазин перепутал этикетки. Мы не отгружали такую ​​продукцию», — прокомментировала «Нашей Ниве» заместитель директора по производству Марина Дёменская.

Белково-жировой концентрат с таким процентом жира производят на Калинковичском заводе «Белсыр». 


На предприятии объяснили: концентрат готовится по технологии сыра, но животный жир заменен на растительный. Поэтому продукт стоит дешевле. Плюс, он подходит людям, у которых непереносимость молочного жира.

«По вкусу и по запаху он никак не отличается от настоящего сыра», — уверяют на заводе.
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