Золотарник канадский — как жук колорадский, только растение

Начальник Глусской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Василевский рассказал, что экологическая служба давно бьет тревогу. А три года назад, видя, как золотарник с клумб переселяется на поля и пустующие усадьбы, стали принимать конкретные меры. И начали с профилактических бесед. «Мы рассказывали людям, убеждали их, что золотарник не красивый цветок, а злостный сорняк, — говорит Леонид Николаевич. — Просили уничтожить его, и все вроде бы всё понимали, соглашались… и не более. Сегодня же пришло время конкретных действий. Тем, у кого растет золотарник, в обязательном порядке даем предписание его удалить. Только за последнее время руководителям предприятий различных форм собственности было выдано 22 таких предписания. Кто-то уже приступил к их выполнению, а кто-то еще откладывает. В частности, на территории оптово-торговой базы райпо золотарник долгое время украшал клумбу, убрали его буквально на днях. Это хорошо, что поняли, исполнили, но хотелось бы обратить внимание на то, что уже успели натворить эти несколько «безобидных» кустиков: часть территории кладбища в прямом смысле слова утопает в желтых цветах золотарника. Впрочем, его много везде. Золотарник добрался и до сенокосов. Пока что растет небольшими группами, и у руководителей хозяйств есть время, чтобы уничтожить это вредное растение».





Насколько проблема масштабная, мы убедились во время совместной поездки с экологической службой района по местам произрастания золотарника, пишет местная районка "Радзіма" . И не нужно было сразу определять конкретно какой-то населенный пункт либо улицу в Глуске — золотарник везде. Итак, сначала горпоселок. Без преувеличения можно сказать, что нет такой улицы, где бы не встречалось это растение. На территории жилых домовладений — как украшение двора, в домах с забитыми ставнями — как сорняк, занимающий всю площадь огорода, вдоль забора — как красивая солнечного цвета живая изгородь. Мнения людей о золотарнике разделились. Не будем называть фамилию женщины с улицы М. Горького, которая рьяно выступила в защиту растущего у нее в палисаднике золотарника. Категорично заявила, что вырывать его не будет, потому что этот цветок когда-то посадила ее мать и это ее память.









Не сам по себе появился золотарник и во дворе дома по улице Октябрьской у Татьяны Денисенко. Говорит, посадила, растет, красиво. Хозяйку не пришлось долго убеждать и рассказывать о его вреде — пообещала вырвать. Житель этой же улицы Леонид Кубанский сам подошел к нам и посетовал, что в соседнем о оде этого сорняка полным-полно. Он-то у себя скашивает, но проблема остается. Есть эта проблема и в деревнях. Только с той разницей, что где-то золотарника меньше, а где-то — пруд пруди Если в Кировском и Карповичах растут единичные экземпляры, то в Вильче он заполонил пустующие огороды. Много его в Маковичах, Славковичах, Заречье… Рядом с Устерхами и вовсе появились первые экземпляры гигантского золотарника.





Очевидно, что бороться с золотарником непросто. И не факт, что очередные беседы с населением принесут результаты. Даже предписания мало что решат, пока мы сами не осознаем, что стоим на грани экологического бедствия. Так что же на самом деле представляет собой золотарник и как он появился у нас? До середины XX века в нашей стране он встречался очень редко. Особую популярность приобрел в девяностых годах, во время бума дачного строительства. Многие хотели завести у себя неприхотливое красивое растение. Тогда никто не мог даже предположить, что золотарник станет экологической проблемой. Распространяется растение очень быстро, каждый куст дает до 100 тысяч семян очень высокой, до 95 процентов, всхожести. Корни золотарника вырабатывают ядовитые вещества, которые подавляют рост других растений. Не выдерживают соседства даже кустарники. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая любой участок, золотарник полностью изменяет его животный и растительный мир. Положение усложняется тем, что никакие животные не едят это растение. Массовое его распространение приводит к ухудшению качества травы на лугах, пастбищах и сенокосах, изменяет состав и структуру почвы, ухудшает ее аэрацию, т. е. естественное насыщение кислородом. Золотарник может лишить нас лесных даров природы, вытеснить ягоды и грибы. Налицо вред сельскому и лесному хозяйству. А еще пыльца этого растения может быть аллергеном для некоторых людей.





Как уничтожить зловредный сорняк?





Заросли золотарника необходимо скашивать по мере отрастания 3—4 раза за сезон. Альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа — до созревания семян. Скошенную массу следует сразу же убрать и сжечь либо закомпостировать. Хороший эффект дает перекопка либо вспашка участка с одновременным удалением корневищ. Если золотарник занимает небольшие участки, то там можно применить такой доступный метод, как мульчирование почвы любыми материалами. Также помогает обработка гербицидом.









Золотарник канадский еще называют солидаго канадское или золотушник канадский. Желтые цветки этого многолетнего травянистого растения обладают слабо выраженным ароматом. Соцветия в виде корзинок собраны в кистевидные метелки или простые кисти. Корни растут на глубину 25—30 сантиметров. Стебель прямостоячий, в верхней части разветвленный, густо облиственный, у основания деревянистый, высотой 60—170 сантиметров. Цветет в июле — сентябре. Созревание плодов в августе — октябре.





Золотарник — чужак, т. е. вид, попавший к нам с далекого американского континента. Инородность, отсутствие растений-конкурентов и насекомых-вредителей позволяет ему быстро распространяться и заселять новые территории.





Во многих странах золотарник внесен в список карантинных объектов, представляющих серьезнейшую угрозу не только биоразнообразию, но и здоровью населения. В Китае золотарник — настоящее национальное бедствие.







