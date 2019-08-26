В агрогородке ввели единую форму — джемпер либо безрукавка малинового цвета. Для мальчиков из более темной ткани, для девочек посветлее. Несмотря на нежелание некоторых родителей, форма была принята и договор с ОАО “Полесье” города Пинска заключен, пишет belnovosti.by





Женщина, у которой двое детей учатся в школе, возмущена тем, что решение всё время принимается без ведома родителей и что несмотря на всё нежелание, приобретать форму пришлось.









— Сегодня я должна отдать 100 рублей на 2 детей за кусок некачественной тряпки, которая после 1 стирки вся в катышках. Моё мнение никто не учитывает, потому что остальные родители якобы согласны. Замеры на детей снимали ещё в мае, что вообще не поддаётся никакой логике. На глаз прикидывают, на сколько за лето ребёнок вырастет. На днях привезли этот ширпотреб.





Я пришла на примерку и увидела, что для дочки пошили джемпер такого цвета, как для мальчиков. Объяснили это тем, что не хватило ткани и несколько моделей пришлось пошить таким цветом.





Я, конечно, возмутилась и отказалась от товара. Почему я должна девочку в мальчика нарядить, только потому что у них беспредел творится? И вообще, почему я должна одевать на детей эти некачественные вещи. В Беларуси введен строгий стиль одежды. На каком основании одна школа может заставлять единый стиль соблюдать, а другие нет?





В Министерстве образования Республики Беларусь прописано, что понятия «школьная форма» (в значении «одинаковая для всех учащихся») нет. В учреждениях общего среднего образования введен деловой стиль одежды – строгий выдержанный стиль, предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в учреждениях общего среднего образования. Введение делового стиля одежды предполагает воспитание чувства этикета у подрастающего поколения, умение ранжировать одежду на разные стили и понимать значение по ее применению.









К комплекту школьной одежды предъявлены определенные требования. Он должен быть многофункциональным, гигиеничным, удобным и соответствовать современным направлениям моды. Учащиеся, их законные представители совместно с администрацией учреждения и педагогическими работниками имеют право выбора модели, цвета и качества тканей, из которых изготовлена одежда делового стиля.





Мы обратились в ОАО “Полесье”. Нам сообщили, что действительно в этом году светлой ткани не хватило, вопрос решался с директором школы.





— Мы предварительно сообщили, что на всех девочек одинакового цвета не хватит. Директор согласилась, чтобы шили с того, что есть. Договор был заключен и одежда пошита. Мы не знаем, кому там и что не понравилось. С нашей стороны все было согласовано.





Директор “Учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа агр. Одельск” Ирина Антоновна сообщила, что форму выбирали с родителями еще в прошлом году и никаких проблем не возникало.





— Когда нужно было выбрать форму, мы провели родительское собрание. Показывали образцы в медиаформате родителям. Остановились на этой форме. Так как у многих есть по 2-3 и даже 4 детей, было принято решение для мальчиков выбрать потемнее, а для девочек светлее. Но так разницы в форме никакой нет. Это было придумано лишь для удобства, чтобы дома не перепутать. Сейчас не получилось пошить одинаковую отдельно мальчикам и девочкам. Это не имеет никакого значения. Жакеты по стилю одинаковые и этот тон ничего не меняет.





— Что вы скажете о качестве формы? Многие родители остались недовольны.





— Ну что можно сказать по качеству. У меня у самой 2 детей. Один ребенок аккуратно носит, а у второго все нитки вылезли, все зависит и от того, как дети носят.









Родители же не в курсе, что различий между мальчиками и девочками больше нет. Этот вопрос решился в пределах кабинета.





— Допустим, сейчас форма будет вперемешку, без разделения на мальчиков и девочек. А мы-то откуда это можем знать? Кто нам сообщил? Вот придет большинство девочек в ярких и пару в темных. Это же и самим детям вызовет дискомфорт, потому что все вокруг знают, что светлые — для девочек, а темные для мальчиков и что там директор или еще кто-то решил никто и знать не знает.





Школам не обязательно придерживаться единого стиля, но в некоторых учреждениях образования рекомендуют выбирать определенную цветовую гамму. В гимназиях указано, что нельзя ходить в рубашках в клетку или полоску, лишь однотонные сдержанные тона. Договоры на форму белорусского производства заключают школы районов.





Родителям не нравится ущемление в выборе и ограничение цветов.





— Зачем вообще эти формы такие? Чтобы поднять белорусский легпром. Что за обязаловка. Раз указано строгий стиль, значит, строгий и нечего всех одинаково одевать. Или тогда пусть во всей стране дети будут одинаковыми. Как гимназии уровнять со школой, так они позаботились, а как речь идет о форме, то в городах пусть ходят в красивых пиджаках и блузках, а в деревне надевайте ужасные безрукавки.





К слову, в Беларуси ощутима разбежка и в ценах на необходимые товары к школе в разных регионах страны, и в каждой школе список товаров для первоклассника, например, тоже разный.





В комитете по образованию Гродненского облисполкома нам сообщили, что школа совместно с родителями вправе устанавливать единый стиль одежды и учащиеся должны его придерживаться.





Родители районов жалуются, что им никто не говорит о праве выбора, ставят вопрос несколько иначе.





— К нам приходят уже с образцами и дают право выбрать из того, что есть. Никто и не скажет, что мы в принципе можем отказаться от всех и просто придерживаться строгого стиля. А вообще, зачем над детьми издеваться. Детям на уроке должно быть комфортно. А какой может быть комфорт в брюках и рубашке.









К слову, в Финляндии в начальной школе дети ходят босиком и в удобной одежде. В Америке в школу можно ходить и в спортивных шортах с майкой. В Германии дети могут ходить и в брюках, и в джинсах, и в юбках, и даже в спортивной одежде. Но некоторые правила школьники все-таки должны соблюдать. К примеру, запрещено надевать слишком нескромную одежду – очень короткие шорты, юбки. В Лондоне ученики сами принимают участие в разработке дизайна формы. В Великобритании строгий единый стиль школьной формы.



