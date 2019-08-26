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Пожары в амазонских лесах: Моралес попросил у мировых лидеров помощи в тушении джунглей

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье пригласил лидеров стран Группы семи (G7) посетить страну, чтобы помочь с пожарами в амазонских лесах.


Как сообщает ТАСС, Моралес на своей странице в Twitter приветствовал желание лидеров G7 помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии.

"Мы приглашаем президента Эмманюэля Макрона и его коллег посетить Боливию, чтобы непосредственно исполнить обещания по сотрудничеству", - написал он.

Моралес также напомнил, что Парижское соглашение по климату "обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду".

"Члены G7 должны понять, что пожары в Амазонии - это знак, что необходимо срочно перейти от выражения обеспокоенности к действиям", - добавил он.


Президент Боливии также сообщил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами, которые пройдут в республике 20 октября, из-за пожаров. Остальные претенденты на высший государственный пост пошли на аналогичный шаг.

Ранее Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. га леса.
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