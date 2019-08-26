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В Минске планируется восемь перехватывающих парковок

В Минске планируется создать восемь перехватывающих парковок.

Три из них уже действуют, но не пользуются большой популярностью. Среди причин называются неудобное расположение, а также стоимость: тариф составляет 20 копеек в час.

Как сообщает Белтелерадиокомпания, при строительстве третьей линии метро старые ошибки собираются исправить. На проектируемой станции метро «Слуцкий гостинец» уже запланировано 500 парковочных мест. Еще одна перехватывающая парковка будет в районе станции «Логойская». Правда, сама станция метро появится не раньше, чем через десять лет. Но к 2021 году здесь должны построить Национальный выставочный центр. Планируется пустить от него шаттл, который будет доставлять с парковки центра к станции метро «Борисовский тракт» за семь минут без остановок.
Reform.by
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