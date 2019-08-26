Умер белорусский писатель и ученый Петр Васюченко

Петр Васюченко родился в Полоцке в 1959 году. Окончил факультет журналистики БГУ, аспирантуру в Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Работал в Институте литературы и Беларусском гуманитарном лицее. В 1997 году возглавил кафедру беларусского языка и литературы в МГЛУ. Был членом Союза беларусских писателей.





Васюченко является автором 180 литературоведческих статей, рецензий, эссе. Написал литературоведческие монографии «Драматургія і час», «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм» и др., сборник литературно-критических работ «Адлюстраванні Першатвора», учебное пособие «Сучасная беларуская драматургія».





Писал прозу («Белы мурашнік», «Прыгоды паноў Кубліцкага і Заблоцкага», «Прыгоды аднаго губашлёпа», «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»), пьесы и стихи.









Его работы переведены на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. По произведениям Васюченко ставились пьесы в театрах Беларуси, в том числе в минском ТЮЗе.



