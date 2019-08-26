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Умер белорусский писатель и ученый Петр Васюченко

Петр Васюченко, писатель, литературовед и литературный критик, умер 25 августа, говорится в сообщении Союза белорусских писателей в Facebook. Ему было 60 лет.

Петр Васюченко родился в Полоцке в 1959 году. Окончил факультет журналистики БГУ, аспирантуру в Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Работал в Институте литературы и Беларусском гуманитарном лицее. В 1997 году возглавил кафедру беларусского языка и литературы в МГЛУ. Был членом Союза беларусских писателей.

Васюченко является автором 180  литературоведческих статей, рецензий, эссе. Написал литературоведческие монографии «Драматургія і час», «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм» и др., сборник литературно-критических работ «Адлюстраванні Першатвора», учебное пособие «Сучасная беларуская драматургія».

Писал прозу («Белы мурашнік», «Прыгоды паноў Кубліцкага і Заблоцкага», «Прыгоды аднаго губашлёпа», «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»), пьесы и стихи.


Его работы переведены на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. По произведениям Васюченко ставились пьесы в театрах Беларуси, в том числе в минском ТЮЗе.
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