Раскрыто жестокое убийство в Столине 21-летней давности

Вкратце напомним историю. В ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилой частный дом в Давид-Городке проникли трое мужчин, пишет Вечерний Брест. Они хотели ограбить хозяйку, но та стала кричать и звонить в милицию. Тогда один из нападавших нанес ей не менее десяти ударов колюще-режущим предметом. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Преступники прихватили деньги, ювелирные изделия и скрылись. На установление их личностей потребовалось два десятка лет и огромный научный шаг вперед в генетических исследованиях. Но перед судом в конечном счете предстал лишь один - житель Мозыря (1979 г.р.). Его деяния были квалифицированы по старой редакции УК РБ - п.п. «а» и «е» ст.100 (умышленное убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью)









Сегодня областной суд вынес вердикт. «Обвиняемый, первым проникнувший в дом, выйдя за пределы общего с иными лицами умысла и допустив эксцесс исполнителя, с целью умышленного убийства потерпевшей из корысти, умышленно нанес ей не менее 10 ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область грудной клетки и правого плеча, причинив потерпевшей тяжкие телесные повреждения, в результате которых последняя скончалась на месте происшествия. После совершения убийства обвиняемый в группе с иными лицами обыскали дом потерпевшей и завладели принадлежащими ей денежными средствами и материальными ценностями в крупном размере», - сказано в мотивировочной части приговора.









В конечном счете мужчине назначено 14 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии усиленного режима, а также возмещение морального вреда двум родственникам убитой женщины, проходивших по делу в качестве потерпевших, в размере 20 тысяч рублей. А производство по уголовному делу в отношении обвиняемого по ч. 2 ст. 89 УК (1960 года) прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК за истечением сроков давности.











